Joaquin Correa, attaccante della Lazio, mette paura ai tifosi biancocelesti. Queste le sue parola su Instagram: “La Serie A è un bel campionato, è molto competitivo e noi ci stiamo comportando bene. Tuttavia in futuro non mi dispiacerebbe giocare in Premier League. Al momento non ci sono offerte concrete ed io penso solo a dare il massimo con la maglia della Lazio. Comunque vorrei imparare meglio l’inglese. Lo parlo ma con l’accento troppo spagnolo. Il mio idolo? Kakà. L’ultima maglia l’ho scambiata con Palacio. Mentre la più importante che ho è quella di Messi”.