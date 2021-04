Joaquin Correa, attaccante della Lazio, mattatore nella vittoria contro il Milan, parla così a Lazio Style Radio: "Grandissima Lazio, questa è la Lazio vera. Quando è così è difficile perdere, anche contro una squadra di prima classe. Siamo contenti. Ci siamo abbassati dopo il primo gol ma siamo riusciti a prenderli con le ripartenza. Per noi era importantissimo per stare lì e non mollare, ce la giochiamo fino alla fine. Dobbiamo pensare partita dopo partita, possiamo fare un grande finale di stagione. Mi sento bene fisicamente, ho la fiducia dei miei compagni e del mister che anche quando va male sono sempre con me. Siamo sempre uniti nelle difficoltà, dopo la sconfitta di Napoli abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Ci aspettavamo di avere un po' di spazi e dovevamo sfruttarli, è stata una partita intensa. Abbiamo corso tantissimo, per fortuna abbiamo sfruttato le occasioni".