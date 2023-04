Non è definitivo, ma intanto: Juve terza con 59 punti, Roma quarta con 56,, con l'Atalanta settima a quota 49 che deve rappresentare una minaccia concreta.. Sempre, ovviamente, che una delle due non vinca la finale di Istanbul il 10 giugno contro Real Madrid o Manchester City. Tre punti da recuperare alla Roma quarta per il Milan, cinque per l'Inter. Almeno finché la sentenza sulla Juventus non verrà rimodulata.Partiamo da un presupposto:. Il Milan il 29 aprile in trasferta, l'Inter il 7 maggio sempre all'Olimpico, appena prima dell'Euroderby d'andata. I tre punti in palio potrebbero servire agli uomini di Pioli per superare la Roma, al momento avanti grazie alla differenza reti (+16 contro +12), ma dietro se dovesse perdere il ritorno dato che l'andata è finita 2-2. L'Inter, anche vincendo lo scontro diretto, paga comunque due punti alla squadra di Mourinho e deve sperare in altri passi falsi dei capitolini e anche di un'altra squadra tra Milan, Juve e Lazio rispetto al proprio cammino.Prima dellac'è il, dopo i giallorossi la, entrambe in casa. Poi a San Siro arriva la, quindiin trasferta,in casa,in trasferta ein casa. Tre scontri diretti, quattro gare sulla carta abbordabili. Ma attenzione a quelle che precederanno l'Euroderby:I nerazzurri sono attesi nel fine settimana dall'e a fine mese dalla gara interna contro la. Poi due trasferte di fila, ae acontro i giallorossi, gara da vincere assolutamente che oltretutto precede il derby di Champions d'andata.in casa,in trasferta (con gli azzurri che potrebbero già essere campioni),in casa ein trasferta chiudono il programma.Ecco la graduatoria aggiornata dopo la restituzione dei 15 punti:.Napoli 75Lazio 61Juventus 59Roma 56Atalanta 49Bologna 44Fiorentina 42Sassuolo 40Torino 39Udinese 39Monza 38Empoli 32Salernitana 30Lecce 28Spezia 26Hellas Verona 23Cremonese 19Sampdoria 16