Sorpresa a Formello: Ciro Immobile è già tornato a correre in campo. Il centravanti della Lazio è andato ben oltre il concetto di "bruciare le tappe", ricominciando a correre con gli scarpini ai piedi e ha svolgere esercitazioni col pallone - anche se separato dal resto del gruppo - ad appena 4 giorni dall'incidente in auto. Nonostante una costola ancora incrinata e a una vistosa fasciatura al braccio, il bomber biancoceleste ha stretto i denti e si è messo agli ordini dello staff di Sarri per recuperare in tempo per la sfida di San Siro contro l'Inter tra 10 giorni. Un segnale forte del capitano a tutta la squadra, per non mollare nulla in queste ultime sfide decisive nella corsa Champions.