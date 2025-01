Getty Images

Corriere dello Sport - Fiorentina, occhi su Soulé. Kayode può entrare nell'affare con la Roma

16 minuti fa

1

Ormai è chiaro come la Fiorentina sia alla ricerca di un rinforzo per quanto riguarda il proprio reparto d'attacco. E da ormai diversi giorni i viola sono in pressing su Luiz Henrique, stella del Botafogo, per provare a portarlo a Firenze. Anche se il cartellino del brasiliano costa 30 milioni di euro e, oggi, la trattativa appare in salita. Ecco perché Pradè sta valutando anche altre soluzioni per quanto riguarda questa sessione di calciomercato.



NOMI - Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, la Fiorentina osserva con grande interesse Matias Soulé. Al momento non ci sono trattative in fase calda, ma il club di Via di RIpoli potrebbe decidere di inserire Kayode in un eventuale affare, nome gradito dalle parti di Trigoria. L'altro nome che piace parecchio in riva all'Arno è quello di Daniel Maldini, che proprio ieri ha segnato contro la Fiorentina. Il figlio d'arte ha nel suo contratto col Monza una clausola da 12 milioni di euro. Il mercato viola entra nel vivo