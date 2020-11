Da qualche mese si era concluso il mondiale sudafricano, che aveva incoronato la Spagna nuova regina del mondo. Già programmata l’edizione del 2014, assegnata al Brasile,L’assegnazione alla terra del Vicino Oriente ha fatto storcere il naso a più di qualcuno quel giorno; non soltanto per(inizialmente si era parlato di una manifestazione standard, in estate, con partite in notturna) ma anche perché il sentore di una scelta “comprata” si era fatta largo quasi subito.Il Qatar èquest’ultimo è ilSono uno stato diventato un vero e proprio impero grazie alle. Non solo, in Qatar vi sono anchee infatti a North West Dome si trovano i più grandi depositi del mondo.La famiglia però era nota al mondo del calcio anche per l’acquisto delnel giugno 2010 ma appena due anni dopo smette di investire e smantella la squadra per via di sopraggiunti debiti e viene esclusa dall’Europa League 2013-2014 a causa dell’inosservanza delle regole sul FFP. Alla fine della stagione 2017-18 il club retrocede in Segunda Divisiòn, dieci anni dopo l’ultima voltaCiò che invece è stato fatto al PSG è storia nota, inutile da ripetere se non per un fatto:e per farlo senza subire sanzioni per evident(anche considerato che nella stessa sessione di mercato il Paris Saint Germain preleverà Mbappé con la formula del prestito con diritto di riscatto, ndr) fanno versare il 90% di quella cifra dal calciatore stesso, attraverso la sua holding privata per poi “restituire” l’importo tra contratto, sponsorizzazioni e bonus vari presenti nel contratto. Dietro a questa operazione vi è anche la volontà dello sceicco Al-Thani di utilizzare Neymar come uomo immagine del mondiale 2022.Tra le accuse mosse all’ex numero 1 della massima organizzazione calcistica vi è quella di aver versato, tra il 1998 ed il 2002 circa due milioni di euro sul conto di Michel Platini.Qualche mese dopo il Comitato Etico della FIFA lo ritiene colpevole dei capi d’imputazione eBlatter è inequivocabilmente colpevole, chiaramente corrotto. Altri sette membri della FIFA, a lui fedeli, sono stati arrestati tra il 2015 ed il 2017- Nonostante la sentenza di condanna, che ha dunque scoperchiato il vaso e certificato gli illeciti, il mondiale rimane allo stato del Vicino Oriente.Ci si domanda se fosse il caso di lasciare questa manifestazione al Qatar, che l’ha acquistata a suon di milioni, mettendo sotto regime tantissimi operai perché completassero la costruzione degli impianti in tempi record (lo stadio che ospiterà la finale è stato terminato pochi giorni fa, ad un anno e mezzo dall’evento). Anche di questo scandalo si è parlato oltreoceano, sottolineando le condizioni di lavoro assurde a cui sono sottoposti gli operai nei cantieri degli stadi.poiché fissato tra la metà di novembre e la metà dicembre. Pensare che i campionati, già stracolmi di impegni e con ancora gli strascichi degli stop per la pandemia, debbano fermarsi per un mese e poi recuperare da gennaio a maggio, con anche le coppe europee, è folle. Non solo per il rischio infortuni derivanti da impegni infiniti ma anche semplicemente per un mondiale che si incastrerebbe a stagione in corso. D’altronde non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che disputarlo in estate sarebbe inumano, viste le temperature.