Vince ma non convince. Antonio Conte finisce nel mirino dei bookmaker per la prestazione fornita dall'Inter a San Siro contro il Torino di Giampaolo. I nerazzurri sono andati sotto di due gol contro una squadra priva di diversi uomini fondamentali, come Belotti e Lukic, e ora i betting analyst mostrano dei dubbi sul futuro dell’ex allenatore della Juventus. L’esonero del tecnico leccese (entro il 23 maggio 2021), riferisce Agipronews, paga 4,50 volte la posta, mentre, prima dell’inizio della stagione, era una ipotesi neanche presa in considerazione (8,00). Decisive saranno le prossime sfide, una in casa contro il Real Madrid anche per il cammino in Champions League, e l’altra a Reggio Emilia con il Sassuolo, seconda in campionato dietro il Milan.