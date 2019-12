Kevin Bonifazi non sta trovando molto spazio nella difesa del Torino: appena 6 presenze (e 2 gol), di cui tre quesT'estate nei preliminari di Champions. Tra infortuni e scelta tecnica, il difensore classe '96 non vede il campo da metà settembre, per questo il giocatore sta pensando di cambiare aria a gennaio e per lui si sono fatte avanti le prime società: Bonifazi - 7 presenze con l'Under 21 - piace a Parma, Fiorentina, Bologna e Spal, che aveva già provato a prenderlo nell'ultimo mercato e dove aveva già giocato nel 2016-17 e nel 2018-19.



LA POSIZIONE DEL TORINO - Dopo le buone prestazioni di inizio stagione sembrava potesse diventare uno dei tre titolari di Mazzarri, ma il reintegro in rosa di Nkoulou e la fiducia a Bremer l'hanno costretto in panchina. Il Torino apre alla cessione di Bonifazi, anche a titolo definitivo: lo valuta 15 milioni di euro ed è pronto a considerare le offerte che arriveranno per il difensore.