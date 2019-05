Ci siamo, questa sera sapremo gli ultimi verdetti della Serie A, che riguardano le due squadre che accompagneranno Juventus e Napoli in Champions League e la squadra che seguirà Frosinone e Chievo in Serie B. ​Dopo gli anticipi di ieri e le partite del pomeriggio, sono cinque le partite decisive in programma questa sera per la 38esima e ultima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





ATALANTA – SASSUOLO

DOVERI

COSTANZO – TEGONI

IV: AURELIANO

VAR: DI BELLO

AVAR: VIVENZI



46'- Rosso a Berardi, in seguito a un episodio capitato al 46': de Roon dà un buffetto a Magnanelli, Berardi e Rogerio perdono la testa e danno vita a una rissa con alcuni giocatori dell'Atalanta. Doveri espelle l'attaccante neroverde.



35' - Gol di Zapata, il Sassuolo chiede un fallo di mano sul rimpallo che finisce in rete, ma Doveri conferma la rete. Il tocco sembra in effetti con il volto.



FIORENTINA – GENOA

ORSATO

PERETTI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DEL GIOVANE





INTER – EMPOLI

BANTI

VUOTO – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: SCHENONE 5' - Mauro Icardi chiede un rigore per l'intervento di Silvestre in area, che però colpisce la palla. Banti col VAR fa proseguire.



ROMA – PARMA

MAZZOLENI

MARRAZZO – POSADO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: PAGANESSI





SPAL – MILAN

VALERI

CARBONE – ALASSIO

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: MONDIN



7' - Il Milan chiede rigore per un intervento falloso su Kessie, Valeri lascia proseguire.



1' Triangolazione Rodríguez-Piatek-Suso: lo spagnolo è libero verso la porta di Viviano, ma l'assistente di Valeri fischia offside del polacco, che non c'è.