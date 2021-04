L'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bruno Giordano, in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha parlato dell'avvincente corsa Champions. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Mi piacerebbe che ci riuscissero assieme Napoli e Lazio, ma temo che una finirà per restare fuori. Ci sono due posti per quattro squadre, perché il Milan ha un vantaggio che sarà determinante e quindi, se la giocheranno le altre".



Roma concentrata sull'EL: "La scelta di puntare sull’Europa League mi sembra chiara e anche per certi versi condivisibile. O forse sarà tale solo in caso di vittoria, come spesso succede. Però la Roma, una volta superato l’Ajax, avrebbe poi solo centottanta minuti, probabilmente con il Manchester United, che la separerebbero dalla finale. E quindi, ci sta che la testa sia altrove".



Testa a testa fino alla fine: "Sarà dura fino alla fine, ci sarà da divertirsi. Gli scontri diretti finiranno per incidere, domenica c’è Atalanta-Juve, quattro giorni dopo ci sarà Napoli-Lazio. E intanto, sempre alla prossima, c’è pure Napoli-Inter".



Il peso del talento: "Ad ognuno il suo. Sulla Juventus si sa; e sul Napoli pure, se pensiamo che a Genova, con la Sampdoria, ha tirato fuori Zielinski e ha messo dentro Mertens. Ma l’Atalanta risponde, solo per fare alcuni nomi degli attaccanti, con Zapata e Muriel; e la Lazio, che senza i gol di Immobile deve risolvere un problema, trova sempre Milinkovic-Savic".