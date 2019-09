Serie A, se per il titolo la lotta sembra coinvolgere tre contendenti, la sfida per il quarto posto, l’ultimo buono per la Champions, vede protagoniste in particolare Atalanta, Roma, Lazio e Milan. Quale tra queste squadre emergerà rispetto alle altre? I bergamaschi, terzi in classifica proprio come al termine dell’ultima stagione, sembrano avere le carte in regola per bissare quanto di buono hanno fatto nella passata Serie A, tanto che nella speciale lavagna a quattro sono favoriti a 2,15. Brutte notizie per il Milan. Le tre sconfitte contro Fiorentina, Inter e Torino sono zavorra sulle ambizioni dei rossoneri, ultimi in questo speciale gruppo a quota 9,00. In mezzo le due romane. I giallorossi di Fonseca pagano il fatto di dover assimilare al meglio la filosofia del nuovo tecnico e si giocano primi del gruppo a 3,15, la Lazio alterna grandi prestazioni a improvvisi passi falsi. La mancanza di continuità si traduce sulla lavagna con la quota di 4,00 volte la posta.