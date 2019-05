Le ambizioni della Roma, passano anche da quello che farà il Milan, quinto con due punti in più dei giallorossi. Anche per la squadra di Gattuso contano le motivazioni, contro una Spal pure già salva. I rossoneri sono ancora in corsa per un posto in Champions nonché in ottima scia dopo tre successi consecutivi: il quarto è dato a 1,50, mentre si punta a 4,40 sul pareggio e a 6,00 sulla vittoria dei biancoazzurri. La buona notizia per il Milan è che Krzysztof Piatek nello scorso turno ha ritrovato il gol dopo un digiuno durato oltre un mese: la rete del bomber polacco a Ferrara pagherebbe 1,55.