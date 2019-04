La quota punti per entrare in Champions League si è notevolmente abbassata: l'anno scorso furono necessari 72 punti all'Inter di Spalletti per centrare il quarto posto, e la Lazio di Inzaghi alla stessa quota scivolò in Europa League per colpa degli scontri diretti. Quest'anno è probabile che con 68 punti si abbia la certezza di un posto nella maggiore competizione europea per club.



LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO - Particolare la classifica della Serie A nel girone di ritorno: guida la Juventus ( p. 34) che ha avuto un cammino più regolare del Milan (p. 25) , a pari merito con la Roma, davanti a Napoli (p. 23), Inter (p. 22) e Lazio (p. 20).