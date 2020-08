Tra i nuovi volti della Juventus targata Andreac'è anche Dejan: lo svedese è rientrato dal prestito alcol quale si è messo in vetrina con un impatto pazzesco al primo anno di Serie A: dopo le prime giornate di campionatol'ha subito preferito a, la Juve ha anticipato tutti bloccandolo già nel mercato invernale per 35,5 milioni più bonus. L'acquisto di Kulusevski rappresenta la nuova filosofia della società, che vuole creare una squadra giovane e di prospettiva, per continuare a vincere nel presente ma anche nel futuro. L'interesse per? Un'eccezione firmata Andrea Pirlo: lì davanti infatti il nuovo allenatore vuole un giocatore d'esperienza e il classe '86 dellaè l'obiettivo numero uno.