un presidente diverso dagli altri. Sempre schietto e sincero, non ama i giri di parole per spiegare un concetto.Da più di vent'anni guida l'Empoli con passione e un certo fiuto per i talenti. Nel corso dell'intervista rilasciata alla nostra redazione, il patron degli azzurri si sofferma sul gioiello più luccicante della sua ricca bottega, Samuele Ricci."Si, è fondamentale ripartire. Non lo sarà per quelli che sono in fondo alla classifica e retrocedono ma per il movimento è assolutamente fondamentale"."Ma guardi, la decisione spetta al Governo. Oggi, si legge, la priorità è la serie A e subito dopo gli allenamenti della serie B. Non è che ci si può inventare nulla al momento, siamo spettatori e magari si può pensare a riorganizzarci in base alle nuove disposizioni di questo protocollo che ci verrà imposto. Poi, per il resto, sono decisioni che spettano a chi ha le dovute responsabilità"."Si, noi ovviamente abbiamo un centro sportivo importante e ci siamo già attivati per adempiere alle regole che ci saranno. Noi abbiamo una struttura bella e funzionale, con ventisei camere. Abbiamo tutte le strutture adatte"."Si, direi di sì. Non ancora abbiamo un'idea di quelle che saranno le entrate in meno, considerando che ci sono tante società in grande difficoltà economica. Credo sia un atto di responsabilità di tutti i calciatori per salvaguardare anche il loro lavoro in prospettiva. Poi, ovviamente, si sta parlando anche di ragazzi che sono stati fortunati e privilegiati rispetto a tutte quelle disgrazie che ci sono in giro e che ci saranno. Perché oltre al problema di salute ci sarà da affrontare un problema sociale difficile da gestire e quindi tutti noi bisogna dare un contributo"."Non ci metto la testa su quelle cose lì. Noi, ora, dobbiamo finire e bene. Ovviamente il movimento ha bisogno di finire i campionati e le energie sono tutte orientate lì. Poi le date del mercato ci verranno comunicate in un secondo tempo, per cui si potrà pensare anche a un qualcosa più in là rispetto a quello che è il presente"."Può fare entrambi i ruoli, è una delle note liete del Milan. L'allenatore lo ha integrato al meglio, lo sta sfruttando al meglio. Compirà 23 anni a fine dicembre prossimo e ha grandi prospettive di crescita. Se si vanno a prendere 3 o 4 situazioni positive al Milan, una è sicuramente la sua. Viene dalla coppa d'Africa, è stato premiato come migliore giocatore, ora sta a lui continuare il percorso di crescita"."Non si parla ancora di mercato, ma è un ragazzo che ha degli apprezzamenti. In primis, da quelli delle nazionali perché lo hanno avuto da quando aveva 14 anni. Viene reputato come un predestinato, sta a lui mantenere questa testa qui. Adesso deve proseguire su questo percorso di crescita, perché parliamo di un ragazzo di 18 anni e mezzo, e gioca con una personalità da giocatore navigato. Ha ancora dei grandi margini, sia dal punto di vista fisico che tattico. L'importante è che mantenga l'equilibrio giusto perché tutti questi discorsi che gli ruotano attorno sicuramente potrebbero non fargli bene"."Si, guardi ho venduto Bennacer e Traorè, che sono un 97' e un 2000, stanno facendo bene. Devo dire che è un giocatore di quel livello lì ma con un motore superiore. Noi abbiamo gli strumenti per valutarne il motore e lui lo ha nettamente migliore. Ma, ripeto, ha anche necessità di migliorarsi. Ha una bella struttura, si può anche riempire. A me fisicamente ricorda Tardelli, io sono vecchio e lei è giovane (ride ndr). Anche se è un giocatore tecnicamente diverso, mi ricorda quel Tardelli che dal Pisa andò alla Juventus. Si sta parlando di 45 anni fa, ma lo ricordo bene".