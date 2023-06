è uno dei nomi più caldi sul mercato, il portiere dell'piace alle big italiane e non solo. Il presidente dei toscani, intervenuto a Lady Radio, ha fatto alcune importanti rivelazioni sul futuro del giocatore: "Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato.. Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l'Inter. Per noi è motivo d'orgoglio che oggi Guglielmo sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Io di donne non me ne intendo, ma di uomini un po' di più. Mi colpisce: ieri è tornato dalla Nazionale ed è venuto a regalarmi la maglia. Ha la maturità e l'equilibrio di un cinquantenne. Sembra una macchina da guerra se pensiamo all'atleta".- Ma a chi si riferisce Corsi quando parla di una big italiana che può cedere il proprio portiere all'estero?Non è mistero che l'estremo difensore camerunese sia uno dei principali indiziati per la cessione in estate in casa nerazzurra, assieme a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Onana, arrivato a parametro zero un anno fa, garantirebbe un'importante plusvalenza in caso di addio e ha estimatori in Premier League: ile soprattutto il, prima scelta qualora dovesse concretizzarsi la partenza dell'ex Ajax. Meno probabile invece che Corsi si riferisca al, che ha rifiutato 80 milioni di euro dalpere conta di proseguire con il francese, oppure della, che dovrebbe andare avanti contra i pali. Il, in passato sulle tracce di Vicario, ha rinnovato il contratto die non è alla ricerca di un nuovo portiere. Sulle tracce dell'estremo difensore dell'Empoli, infine, c'è anche lache però ha giàe, a detta del suo agente, non cerca un altro numero uno.