(con la piattaforma google meet), UN IMPERDIBILE, INCENTRATO SUL CALCIOMERCATO E CON, IL PRIMO SITO DI CALCIO IN ITALIA.fra gli iscritti verrà scelto chi potrà entrare nella redazione di calciomercato.com e viverne la quotidianità insieme ai redattori per uno stage e, successivamente, una possibilità di collaborazione.I docenti si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:SCRIVERE un ARTICOLO SUL WEBFARE una TELECRONACA CALCISTICARACCONTARE la STORIA DEL CALCIOCONOSCERE IL DIRITTO CALCISTICOIL CALCIOMERCATO E I SUOI SEGRETIStoria, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di ALESSANDRO BASSI, avvocato e scrittore;Il diritto sportivo, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, procuratore e scrittore;Tecniche di redazione di notizie per il web(con un focus dedicato a ‘social e calcio’) e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di GIANLUCA MINCHIOTTI, giornalista e caporedattore dicalciomercato.com;La telecronaca calcistica, a cura di FEDERICO ZANON, giornalista, telecronista (DAZN ed EUROSPORT) e caporedattore di calciomercato.com.Il calciomercato e i suoi segreti (i procuratori, i dirigenti, gli appostamenti, le soffiate), a cura di DANIELE LONGO, giornalista, esperto di mercato e inviato al seguito del Milano di calciomercato.comIl corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare dedicato al: come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomenoNell’arco della giornata formativa, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Per prima cosa prenota il tuo posto compilando il modulo di iscrizione che trovi scorrendo verso il basso. Compilalo in ogni sua parte e spunta le tre caselle; infine, schiaccia invio. Riceverai una email di conferma della prenotazione del tuo posto. Per completare l'iscrizione dovrai inviare via email a avvcataliotti@libero.it copia del bonifico effettuato le cui coordinate puoi trovarle nel modulo di iscrizione o comunque le riceverai via mail. Se qualcosa non fosse chiaro chiama il 3495739373!Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, un tablet o con un pc! Potrai interagire durante la videoconferenza con domande in tempo reale!Quanto dura il corso?Dalle ore 10 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14). Inizio prove collegamenti ore 9,45.