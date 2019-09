Essendo uscito il BANDO D’ESAME ( clicca qui per saperne di più ), laprontamente ti aspetta a MILANO, nelle giornate del 20-21 settembre, per un nuovoCon grande ENTUSIASMO viene ripresa dallal’attività formativa di preparazione agli esami per il conseguimento del titolo di procuratore sportivo.ECCO ALLORA(c/o l’aula multimediale del Milano Business Center in Via Mauro Macchi, 8) la Cataliotti Football Workshop, ven 20 e sab 21 settembre 2019, ti offre un corso per la preparazione all’esame davanti al CONI, prima tappa per diventare agenti sportivi nel calcio ( la sessione d’esame è prevista per ottobre 2019)!Verrà consegnato il materiale normativo da studiare in vista della prossima sessione d’esame prevista davanti al CONI nel mese di settembre e spiegato il nuovo regolamento degli agenti sportivi!In occasione del workshop, articolato in due intense giornate di studio, verranno anche trattati i seguenti temi:come iniziare la tua carriera da procuratore,, quanto guadagna un procuratore, quali sono le qualità del procuratore vincente, come creare una fitta rete di contatti, come e dove individuare i talenti, come proporre un calciatore ad una società di calcio, come collaborare con procuratori stranieri, come si assiste un calciatore in una trattativa di mercato.Alle suddette domande verrà data risposta dall’ Avv. e Procuratore Sportivo Jean-Christophe Cataliotti.Nel corso del workshop sarà, anche, presentato il libro “Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più” di JC Cataliotti (Mursia Editore).Nella quota di partecipazione sono compresi tutti i materiali didattici aggiornati (suddivisi in tre dispense) con le NORME DI DIRITTO SPORTIVO, DIRITTO PRIVATO E DIRITTO AMMINISTRATIVO + alcune simulazioni d’esame!A tutti i partecipanti sarà consegnato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.