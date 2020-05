Nella giornata di sabato 27 giugno (dalle ore 10 alle ore 18) spiegheremo i pilastri della match analysis; attraverso la proiezione di slide verranno illustrate le tecniche per raccogliere i dati di una partita di calcio e per tagliare le immagini da un video master attraverso software gratuiti che tutti possediamo nei nostri PC! Ricordiamo che la figura del match analista è sempre più ricercata nei dilettanti e nei professionisti.Per l’iscrizione non sono richiesti specifici titoli di studio né ci sono limiti di età.Saranno inviate a tutti le istruzioni per il collegamento in video-conferenza! Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, un tablet o con un pc! Potrai interagire durante la videoconferenza con domande in tempo reale!Dalle ore 10 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14). Inizio prove collegamenti ore 9.L’ATTESTATO che CERTIFICA LA FORMAZIONE RICEVUTA + la TESSERA DEL MATCH ANALYST + UN MANUALE IN FORMATO DIGITALE (20 PAGINE) CON IL RIASSUNTO DELLA LEZIONE!