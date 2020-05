I docenti – in particolare Paolo Greatti l’osservatore ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma – sveleranno i trucchi del mestiere dell’osservatore di calcio (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco) e, anche, quali tipologie di accordi contrattuali si possono sottoscrivere con le società di calcio o con i procuratori sportivi. Questi ultimi, infatti, sono sempre più interessati ad avvalersi delle preziose segnalazioni dei cacciatori di talenti.Saranno inviate a tutti le istruzioni per il collegamento in video-conferenza (ti basterà accettare il nostro invito via mail)! Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, un tablet o con un pc! Potrai interagire durante la videoconferenza con domande in tempo reale!Dalle ore 10 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14). Inizio prove collegamenti ore 9., il quale non si limiterà a trasmettere le competenze tecniche acquisite in ben 20 anni di lavoro battendo tutti i campi di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Serbia, ma documenterà anche alcune delle sue grandi scoperte: ILICIC, KURTIC, LAZOVIC (sarà mostrata anche la procura della Stella Rossa, datata 2012, a trattare il calciatore in Europa!) con tanto di relazioni tecniche a corredo della testimonianza diretta del noto scopritore di talenti nei Paesi dell’Est! Tante slide – che potrai vedere sul tuo pc – condiranno l’intervento dell’osservatore professionista Paolo Greatti.con il quale verrà aperto un dibattito sui temi dello scouting sui giovani calciatori.A tutti i partecipanti saranno rilasciati attestato di partecipazione (via email) + tessera del talent scout (via posta ordinaria) + STAGE DI 6 MESI che il talent scout potrà svolgere dalla propria zona di residenza attraverso la segnalazione di giovani calciatori promettenti e l’invio delle relative relazioni tecniche.Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età. Numero iscritti: illimitato!