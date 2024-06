CorSport - Idea Rabiot per il Milan

Getty

Prima Fonseca, quindi Zirkzee e poi? Ilsi muoverà con forza sul mercato soprattutto dei centrocampisti perché è lì, dopo il 9, che servirà completare almeno uno, probabilmente due, innesti di grande sostanza. Un mediano da piazzare davanti alla difesa è una priorità, ma l'occasione di provare ad inserire un'altra mezzala con capacità di corsa e inserimento resta una pista che Furlani, Moncada e D'Ottavio stanno battendo. E fra le occasioni che il mercato presenta c'è anche quella diIl rinnovo con lanon è ancora arrivato ad una quadra e il suo contratto, ufficialmente,. La trattativa, nonostante diverse aperture, non è mai arrivata al punto di incontro fra la richiesta di 8 milioni di euro annui di ingaggio e la proposta che è anche inferiore all'attuale ingaggio da 7 milioni.

E in questo vuoto un contatto esplorativo lo ha portato avanti anche il Milan. Secondo il Corriere dello Sport,per capire la fattibilità economica dell'affare. L'ingaggio dovrà inevitabilmente salire sopra ai 7 milioni che oggi percepisce in bianconero e qui nasce la prima problematica dato che per accontentarlo. Rabiot però piace molto, è quel giocatore che, con Zrikzee in attacco, potrebbe beneficiare degli spazi di inserimento creati e un tentativo verrà comunque fatto.