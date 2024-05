Zirkzee costa 'solo' 40 milioni. L'accordo con l'agente Kia

Ilin Champions League anche grazie a lui, il mercato che impazza in Italia e all'estero, ma peralmeno all'apparenza, sembra tutto molto semplice e già ben delineato. Almeno per la società emiliana che da tempo sta lavorando al suo sostituto consapevole che in estate il talento olandese prenderà il via verso altri club e, soprattutto verso altri stipendi. Tutto molto semplice e già delineato perché sì nel momento in cui l'ex-Bayern approdò in Italia,

Va ricordato che: la prima conferma che i bavaresi, volendo, possono riacquistare il cartellino di Zirkzee a una cifra preconcordata da. La seconda è che, in caso di cessione da parte del Bologna, in Germania arriverebbeQuello che però svela il Corriere dello Sport è un accordo extra che, di fatto,, già "tradito" dall'esperienza al Parma, di tornare in Italia. E ancora una volta(che ricordiamo in Italia per le operazioni Gabigol e Joao Mario con l'Inter ai tempi di Thohir) ci ha messo il suo zampino.che lo vorranno, e in secondo luogo ha. Kia fu importante anche nel ritorno in Italia dalla Cina di Marko Arnautovic e i rapporti con il club emiliano restano ottimi quindi non si andrà alla rottura.

A questo punto per il Bologna e per Zirkzee le strade sono due: o tornare al Bayern per 40 milioni e poi essere rivenduto (strada preferita dal club che incasserebbe la cifra più alta) o essere ceduto direttamente dagli emiliani con gioia di Kia.che ha confermato l'interesse può pensarci solo in caso di una cessione importante. Lavorrebbe regalarlo a Thiago Motta, ma il discorso è simile a quello dei nerazzurri, serve un addio illustre. E allora ci sono, che budget ne hanno e avranno (con l'addio di Osimhen) che restano in fortissima corsa. La cessione sarà inevitabile. Il Bologna del resto,sta già cercando il suo sostituto.