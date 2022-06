Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha commentato così il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "Non me l'aspettavo, anche perché l'anno scorso il Chelsea aveva speso 110 milioni e quest'anno l'ha dato in prestito a 8. L'Inter ha fatto un grande affare, con Lautaro forma una coppia perfetta".