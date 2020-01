L'ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino ha concesso una lunga intervista a Sportitalia: "Sono stato a Firenze per dieci anni e i ricordi sono moltissimi. C'è stato un primo ciclo con quattro qualificazioni in Champions, quattro titoli italiani a livello giovanile. Poi un secondo ciclo dove i risultati non sono stati alla pari del primo, dove dovevamo recuperare la situazione finanziaria della società. Abbiamo abbassato il monte ingaggi e nonostante questo abbiamo fatto 60 punti il primo anno, 58 il secondo e con una terza stagione con problemi ambientali dopo 17 anni di gestione Della Valle. Tutto considerato, credo di aver dato il mio meglio nel mio secondo ciclo".



LAFONT - "L'ho pagato 7 milioni e oggi è terzo in classifica in Ligue 1, ma il prezzo attuale non lo faccio io".



CASTROVILLI - "L'abbiamo pagato un milione più la metà di Petriccione. Non credo che la Fiorentina lo cederà a 40 milioni, conoscendo le qualità del ragazzo credo che alga molto di più. In tempi non sospetti dicevo che sarebbe arrivato in Nazionale e oggi sono felice che sia davvero vicino all'azzurro".



CHIESA - "Vale 70 milioni. Se lo avrei ceduto alla Juventus? Quando un giocatore vuole rimanere devi fare di tutto per trattenerlo e per questo gli ho rifatto il contratto tre volte. Se, però, il mercato offre un ingaggio tre volte superiore, una società deve tenerlo presente. C'erano grandi società interessate e pronte a investire, Chiesa è appetito da molte squadre oggi come allora".



RAIOLA - "Le sue parole sul Milan? Voglio un gran bene a Mino perché lo conosco da una vita e quando lo sento così, determinato e cattivo, non mi sento di criticarlo".



ERISEN-INTER - "I nerazzurri avevano bisogno di innesti positivi dal mercato per lottare con la Juve fino alla fine e lo sta facendo, Eriksen era quello che serviva alla squadra di Conte".



DELLA VALLE - "17 anni nel calcio sono tanti, soprattutto quando vengono meno certi aspetti come quello ambientale. È vero, ci sono stati degli errori, ma nel calcio sono sempre dietro l'angolo e noi abbiamo fatto buoni risultati con un equilibrio economico ritrovato. A Firenze oggi si è ritrovata un'unità ambientale mancata negli ultimi anni. I Della Valle trovando una nuova proprietà solida e importante hanno dimostrato con i fatti l'affetto e l'attaccamento alla città di Firenze".



VLAHOVIC - "Può arrivare a livelli stratosferici, può arrivare in club del calibro di Barcellona e Real Madrid".