Quando si tratta di vedere un giocatore, l'occhio esperto non sbaglia mai. Ne è convinto Pantaleo Corvino: "L'algoritmo è un'eresia, solo gli occhi vedono le potenzialità - ha raccontato a Tuttosport l'uomo mercato del Lecce - Fagioli, per esempio, ne ha molta; ma deve ancora trasformare la potenzialità in qualità".