Una stagione deludente da chiudere il meglio possibile, poi in estate sarà rivoluzione in casa Fiorentina: non solo in chiave mercato, con il futuro di Chiesa e dei colpi in entrata ancora da definire, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la dirigenza, destinata a cambiare profondamente assetto al termine del campionato. Un addio è pressoché certo, quello di Carlos Freitas: dopo tre anni in Viola, lascerà il suo incarico da direttore sportivo e per lui si prospetta il ritorno in Portogallo, in questo senso ci sono già stati contatti con club lusitani. Scattato il cast per la sua successione e tra i nomi considerati dalla famiglia Della Valle ne è emerso uno nuovo nelle ultime ore: quello di Pierpaolo Marino. LO VUOLE MONTELLA, MA CON CORVINO... - L'ex dirigente tra le altre di Napoli, Udinese e Atalanta è l'ultima idea della Fiorentina per il ruolo di ds: una figura d'esperienza, una lunga carriera iniziata nella seconda metà degli anni '80 tra Avellino e Napoli e proseguita con successo passando anche per Roma, Avellino e Pescara. Libero dal 2015, dall'addio all'Atalanta ha svolto il ruolo di opinionista televisivo, potrebbe rilanciarsi in Viola dove ha uno sponsor importante: Vincenzo Montella infatti caldeggia fortemente la sua candidatura e l'appoggio del tecnico potrebbe essere decisivo nella scelta del ds. Marino alla guida del mercato, uno scenario però che andrebbe a creare una situazione di complicata gestione con il dg Pantaleo Corvino, due figure di personalità e carattere che difficilmente potrebbero coniugarsi: già desautorato dalla proprietà, si veda la gestione delle dimissioni di Stefano Pioli e, soprattutto della scelta del suo successore sulla panchina gigliata, non è escluso per Corvino l'addio al termine della stagione e per lui potrebbero spalancarsi le porte del Lecce, con il presidente Sticchi Damiani che sogna di aggiungere la sua figura ai quadri dirigenziali giallorossi per il ritorno in Serie A. Giorni di riflessione: Freitas ai saluti, la Fiorentina pensa a Marino e la posizione di Corvino vacilla, si preannuncia un'estate di rivoluzione in casa viola.