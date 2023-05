E' arrivato l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto Rafael Leao, attaccante del Milan: si parla di elongazione alla coscia. Ma cos'è l'elongazione e quanto ci vuole per recuperare? L'elongazione è una lesione muscolare di lieve o media entità che comporta l’allungamento eccessivo di uno o più muscoli provocando generalmente anche la comparsa di ematoma per la rottura dei vasi capillari. E' quello che più comunemente viene chiamato stiramento, di grado medio tra una contrattura e uno strappo. Lo stop non è lungo, ma dipende dall'entità dell'elongazione stessa. Difficile che si possa recuperare da uno stiramento in tre giorni, ma Leao ci proverà fino in fondo, con l'aiuto dello staff medico e di eventuali infiltrazioni concordate passo dopo passo.