A meno di rimonte clamorose, perderà lo scudetto interrompendo una serie di nove titoli consecutivi conquistati con Conte, Allegri e Sarri. Non ha costruito una squadra divertente e spettacolare, né concreta e spietata. Okay, ha vinto la Supercoppa italiana, giocata grazie al titolo lasciato in eredità dal suo predecessore. Eppure tutti sono pronti a garantire che il Maestro (quando giocava), al secolo Andrea Pirlo, resterà l’allenatore della Juve anche nella prossima stagione. Perché?