Secondo Sky Sport, Matteo Politano è vittima di quello che sta succedendo tra le dirigenze di Inter e Roma che si sono tirate bordate piene nelle ultime ore per la questione Spinazzola. La Roma lo rivorrebbe in prestito fino a giugno senza l’esterno ex Juve nell’affare, ma l’Inter ha fatto sapere di essere molto irritata per le parole di Petrachi e vuole vendere Politano solo a titolo definitivo.