ha scoperchiato il vaso di Pandora: il casoè solo il primo passo. Il centravanti del Milan ha attaccato duramente sui social EA SPORTS, società che produce il celebre videogioco, FIFA e FIFPro per aver utilizzato senza consenso il suo nome e il suo volto e a fargli eco ci pensato poco dopo il collega del Tottenham, che ha rincarato la dose: "", "" l'appello lanciato dai due, che secondo The Athletic potrebbero essere presto seguiti da migliaia di altri calciatori pronti a dare vita a una vera e propria battaglia. Tutto per un videogioco? In realtà, dietro all'attacco di Ibra e Bale c'è molto di più:- Il primo bersaglio è la FIFPro, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti che, prendendo il caso specifico della rappresentazione nei videogiochi,. E' pertanto uno degli interlocutori per Electronic Arts per i diritti di immagine, assieme a club, campionati e leghe che possono agire per tutte le società che ne fanno parte (come la), oppure optare per non collettivizzare i diritti videoludici: è il caso della, dove i singoli club trattano autonomamente i contratti (e più recentementesono infatti esclusive di Konami per eFootball PES, mentresono diventati quest'anno esclusiva di Fifa). Tanti aspetti, che rendono quello dei diritti legati al gaming un tema estremamente intricato dal punto di vista giuridico e lascia aperta la porta a letture diverse ed estremamente contrastanti. Come l'ultima, con la differente interpretazione tra Ibrahimovic e EASports . Quel che appare evidente, è che la gestione collettiva dei diritti d'immagine in questo scenario, e non solo, non soddisfa più la categoria dei calciatori, pronti a mobilitarsi per avere maggiore chiarezza da parte della FIFPro eper quanto riguarda videogiochi e altri mercati. Ma è solo la punta dell'iceberg.- Non è solo una questione di diritti di immagine dei calciatori, è soprattutto un primo passo nella. Non un caso che i due promotori dell'assalto a EA SPORTS e FIFPro siano Ibrahimovic e Bale, rappresentati rispettivamente da: due dei procuratori più potenti del mondo che, assieme a(agente di Cristiano Ronaldo) ehanno fondato la, un'associazione privata degli agenti che si è prefissata nel giro di pochi anni di costituire un sistema esterno alla federazione mondiale del pallone e in competizione con essa. Lo scontro di fatto è partito da mesi, già a febbraio la FAF aveva inviato una durissima lettera ai vertici del calcio (" Molte delle proposte che la Fifa ha suggerito sono altamente controverse, inaccettabili per gli agenti e illegali sotto molti aspetti ") e negli scorsi mesi Raiola non ha risparmiato pesantissime accuse (" La Fifa è come la mafia " o ancora " E' come un dittatore comunista "). A confermare l'inasprimento della contesa anche la nuova stretta che Gianni Infantino e la Fifa intendono dare alla compravendita dei giocatori , inserendo nuove limitazioni al mondo degli agenti e degli intermediari: dalla volontà di porre un tetto alle commissioni, il cui giro d'affari è triplicato negli ultimi sei anni, all'idea di reintrodurre una licenza per i procuratori, con esami d'accesso e controllo della fedina penale e professionale. Schermaglie da una parte e dall'altra: lo sfruttamento delle immagini su Fifa è solo il pretesto,@Albri_Fede90