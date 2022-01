Perché poi sono arrivate le sue parole al termine della partita per spiegare che stava cercando un amico, magari è pure vero. Il messaggio però resta ed è anche più forte se si pensa alle altre parole spese subito dopo tra Dazn e Sky per far capire molto del suo momento.Perché il rinnovo di Dybala è tormento e non solo tormentone, tanto che una frase come quella spesa da Paulo sul gioco bianconero (“Non abbiamo un bel gioco, dobbiamo puntare sulla voglia”) sembra quasi una carezza a Max Allegri rispetto ai pugni che per una volta ha provato a rifilare in piena faccia su quel ring già scelto dall'amministratore delegato per sferrare i suoi di colpi.– Che poi non è nemmeno detto che a vincere sarà chi picchierà più duro.. Quando tutto sembrava finito e il peggio alle spalle. Negli ultimi due anni era successo davvero di tutto: prima messo alla porta, poi sopportato, poi ringraziato, poi protagonista di un rinnovo complesso, poi di nuovo scaricato e messo in vendita, infine riposto al centro del progetto. Il nuovo corso bianconero sembrava davvero essere costruito attorno ad Allegri e Dybala. Easpettando solo che Antun potesse completare il proprio iter burocratico per essere riconosciuto agente Fifa in Italia e dal Coni prima di firma e annuncio. Ma il tempo, in questa situazione non è stato galantuomo.Facendo capire che se dovessero cambiare gli accordi facendo magari saltare il banco, non sarebbe per un colpo di testa suo. E Allegri? In conferenza risponde così: “Tutti dobbiamo sempre dimostrare perché siamo alla Juve”. Intanto questa volta è stato Dybala a picchiare duro. Fino a febbraio, marzo o quando sarà, altri colpi pesanti anche sotto la vita non mancheranno.