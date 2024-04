Cosa ci fa Pohjanpalo ancora in Serie B? Tra numeri top col Venezia e voci sulla Lazio

non si ferma più. Il bomber finlandese delprende il largo in vetta alla classifica cannonieri della Serie B, aggiungendo nuovi numeri a un bottino già più che consistente, che ne fa una vera e propria macchina da gol. Le statistiche, dal suo arrivo in Italia, sono da capogiro.Un colpo azzeccato del mercato del Venezia, che il 19 agosto 2022 porta in riva alla laguna il classe '94, comprandolo. Con i tedeschi, proprietari del suo cartellino dal 2013, solo 28 presenze e 8 gol complessivi e una serie infinita di prestiti tra Germania e Turchia, alla ricerca di un posto dove sentirsi davvero a casa. E guardando le cifra, sembra che Pohjanpalo il posto giusto l'abbia trovato:, conditi anche daIn poche parole è finito sul tabellino per oltre il 70% dei match giocati. Una media che acquisisce ulteriore valore se si prende in considerazione l'ultimo periodo dell'attaccante originario di Helsinki, che ha fatto registrare

Most Valuable Player", anzi "Molte Volte Pohjanpalo", verrebbe da dire. Non c'è da stupirsi nel leggere che Pohjanpahlo è stato eletto giusto pochi giorni fanel campionato cadetto, aggiudicandosi questo premio per il. Ma non solo: perché tornando indietro, si nota come il finlandese sia un habitué del titolo di MVP. Già l'anno scorso le sue prestazioni avevano subito una decisa impennata con l'avvicinarsi del finale di stagione, tanto che negli MVP della. Insomma, pur riconoscendo che per molti aspetti il titolo di MVP della Serie B rimane un riconoscimento fine a se stesso, non si può ignorare che questi dati dipingano lo

E così si torna al quesito iniziale: perché Pohjanpalo è ancora in Serie B? Sì, perché per esperienza - tra Bundesliga e nazionale - e indiscusse capacità di finalizzazione, il biondo del Venezia. E il gol segnato nella vittoria sul Lecco è l'ennesimo squillo. Il numero 20 della sua stagione, che gli permette non solo di battere il record personale di marcature stagionali (19 l'anno scorso con il Venezia), ma anche di proiettarsi verso il prossimo salto di qualità. Con ilnel massimo campionato, le speranze di vederlo l'anno prossimo calcare campi più prestigiosi prende forma. Anche perché, se non dovesse essere con il Venezia, è possibile che il suo futuro possa passare proprio da un trasferimento in un club più ambizioso. Al momento, il presidente Duncan, ma - con questo scoring rate - è solo questione di tempo prima che, con l'incalzare del mercato, si facciano avanti in molti per provare a strappare Pohjanpalo al suo Venezia, a cui è