La Juventus ha intenzione di tenere Radu Dragusin a disposizione di Max Allegri, con la possibilità di giocarsi le chance di quarto difensore con Daniele Rugani. Questo è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, che almeno per il momento esclude che la Juve possa includere Dragusin come contropartita tecnica in operazioni di mercato.