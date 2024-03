Cosa rischia Tonali dopo le nuove accuse di scommesse: tutti gli scenari

Attualmente squalificato,, precisamente da agosto a ottobre 2023. Da giocatore dei Magpies, dunque, Tonali avrebbe violato per 50 volte la norma E8 (quella relativa all'impossibilità di scommettere per i vari tesserati) secondo quanto riferito dalla FA. L’ex centrocampista del Milan avrà tempo sino al prossimo 5 aprile per risponder a tali accuse.Essendo stato deferito (dunque non condannato), si aprono dinanzi all’ex Brescia sostanzialmente due strade. Essendo già squalificato,, considerato anche l'alto volume di giocate in un intervallo di tempo così breve.

, centravanti del Brentford, fermato per otto mesi dopo aver violato le regole sulle scommesse in 250 occasioni (Tonali è accusato di 50)., accusato di aver scommesso in Inghilterra senza però ricevere alcuna squalifica: per l'argentino solo un avvertimento, dopo le accuse per un periodo di tre settimane.Uno di loro usò l'informazione per scommettere, portando così alla squalifica del giocatore: stop di dieci settimane nonostante fosse inconsapevole delle puntate del conoscente.L'attaccante non aveva piazzato la scommessa da solo, ma la FA proibisce ai giocatori di fornire informazioni a terze persone.: l'ex Manchester City venne ritenuto colpevole di aver piazzato 1260 scommesse sulle partite in un periodo di dieci anni. Il divieto per Barton, arrivato mentre era al Burnley, venne ridotto a 13 mesi dopo l'appello del giocatore: inizialmente lo stop era di 18 mesi, dunque un anno e mezzo.