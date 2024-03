Lieto fine Toney: primo gol con l'Inghilterra dopo lo scandalo scommesse. L'esempio per Tonali

Se qualcuno avesse dei dubbi sulla possibilità, per, di mettersi alle spalle la difficile e pesante vicenda del caso scommesse, può dare un'occhiata a quello che sta (ri)costruendo in InghilterraIl.bomber di scorta dei Tre Leoni di Gareth Southgate,L'attaccante del Brentford, arrivato ad esordire in Nazionale nel marzo dello scorso anno dopo un'ascesa irrefrenabile, è stato trovato colpevole ditra il 2017 e il 2018. A sua parziale difesa, si può notare che in nessuna di quelle 13 occasioni ha giocato, dato che era di proprietà del Newcastle ma in prestito al Wigan, oppure infortunato e quindi non in campo con i Magpies. Ma questo non toglie che ciò rappresenti un'infrazione, rilevata, giudicata e punita con otto mesi di squalifica."Ivan e il Brentford FC riconoscono che sono stati commessi reati e che le sanzioni erano inevitabili. La commissione ha osservato che nessuna delle accuse riguardava eventi in cui Ivan avrebbe potuto avere un impatto negativo sulla propria squadra. Il dettaglio è incluso nelle motivazioni scritte. Il club ora farà tutto il possibile per fornire supporto a Ivan e alla sua famiglia per affrontare le questioni sollevate in questo caso. Le conversazioni e tutte le questioni relative al caso rimarranno riservate al fine di proteggere il giocatore e la sua famiglia. Consideriamo chiusa questa questione e non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Ivan di nuovo ad allenarsi a settembre e di vederlo rappresentare il Brentford in Premier League a gennaio", la nota delle Bees.Detto fatto,Chance da titolare contro il Belgio, ieri sera, edi una bella gara terminata 2-2. Una redenzione in piena regola, ildopo il baratro, un Europeo da conquistare per scrivere il proprio lieto fine prima di un'estate che lo vedrà pezzo pregiato sul mercato di Premier League.E' andata peggio a, che pezzo pregiato sul mercato lo è stato prima dello scoppio del caso:, quindi niente Europei. Rispetto a Fagioli, il centrocampista del Newcastle sta seguendo questo percorso senza alcuna eco mediatica, allenandosi con il suo club che non gli versa alcun riconoscimento economico.Toney ha mostrato che è possibile, Tonali (e con lui Fagioli) deve solo seguire le orme del collega.