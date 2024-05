Cosa serve al Bayern Monaco per andare in finale di Champions

L'ultimo step prima della finale di Champions League è la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco che si giocherà stasera al Bernabeu.- Il Bayern Monaco di Tuchel non deve fare calcoli per passare il turno:per decidere chi affronterà il Borussia Dortmund che ieri ha eliminato il Psg. I tedeschi sono arrivati in semifinale dopo aver eliminato l'Arsenal ai quarti grazie al gol di Kimmich nel ritorno dopo il paeggio dell'andata a Londra, 2-2 proprio come col Real.

- Il campionato del Bayern Monaco non è andato proprio come i bavaresi avrebbero voluto:: oltre a non aver vinto la Bundesliga, sono usciti al secondo turno di Coppa di Germania (eliminati dallo Saarbrücken, terza divisione) e hanno perso la Supercoppa contro il Lipsia affondati da una tripletta di Dani Olmo.