Cosa vuol dire l'esultanza di Nico Williams dell'Athletic Bilbao

Episodio di razzismo ieri nel calcio spagnolo. Durante la partita tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao giocata al Wanda Metropolitano e vinta 3-1 dalla squadra di Simeone,. L'attaccante classe 2002 aveva segnato il momentaneo pareggio poco prima dell'intervallo dopo la rete del vantaggio firmata dall'ex Udinese Rodrigo De Paul, ma una decina di minuti prima è avvenuto l'episodio che ha fatto discutere: Williams va a battere un calcio d'angolo, e dalla curva dell'Atletico arrivano insulti razzisti e ululati diretti all'attaccante del Bilbao.

- I giocatori di entrambe le squadre hanno chiesto all'arbitro di interrompere la partita che è stata fermata per qualche minuto sul risultato di 1-0 per i Colchoneros; dieci minuti dopo Nico Williams. Nella ripresa il gol di Correa e l'autorete di Simon hanno chiuso la gara in favore dell'Atletico Madrid, che allunga proprio sull'Athletic Bilbao nella corsa per il quarto posto.- Nel post partita lo stesso Nico Williams ha commentato così l'episodio del quale è stato protagonista: "Non è normale sentirsi ancora discriminati per il colore della pelle. So che gli stupidi ci sono sempre dappertutto, ma ora le cose devono cambiare.. I miei compagni di squadra mi capiscono, anche i calciatori dell'Atletico Madrid mi hanno sostenuto".