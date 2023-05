Cosenza-Brescia 1-0: il tabellino



COSENZA: Micai, Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio, Brescianini, Voca (72′ Calò), Florenzi , Marras (15′ Zilli), D’Urso (84′ Vaisanen), Nasti. ALL: Viali.



BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Cristana, Mangraviti, Huard, Bisoli, Labojko (66′ van de Looi), Bjorkengren (80′ Olzer), Listkowski (80′ Adryan), Aye (66′ Bianchi), Rodriguez. ALL: Gastaldello



ARBITRO: Aureliano 6

RETI: 70′ Nasti

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Labojko, Huard, Voca, Karacic, van de Looi, D’Orazio

Angoli: 3-4

Recupero: 3′ 1T – 5′ 2T