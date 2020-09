Dopo lo splendido finale di stagione scorsa, concluso addirittura evitando i playout e piazzandosi al quindicesimo posto il Cosenza riparte con grandi ambizioni. Il DS Stefano Trinchera vuole regalare ai calabresi un super colpo per questa nuova annata nello scacchiere di mister Occhiuzzi.



L’affare in questione, come riportato da gianlucadimarzio.com, vedrebbe interessato Ignazio Abate, svincolato da un anno e mezzo ma che ha militato per ben 10 stagioni nel Milan. Il laterale sinistro, molto rapido sia nel lungo che nel breve, è dotato anche di una notevole duttilità tattica potendo ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Oltre al fattore tecnico tattico potrebbe portare in rossoblù anche una notevole dose di esperienza dati i 34 anni e soprattutto le 300 presenze in maglia rossonera, impreziosite anche da uno scudetto e due supercoppe italiane.



L’entourage del giocatore, Enzo Raiola, ha garantito sull’integrità fisica del suo assistito e ha confermato il gradimento da parte del ragazzo per la destinazione. Vedremo in queste ore se l’ex nazionale Azzurro approderà ufficialmente alla corte del presidente Guarascio.