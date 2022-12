L'arrivo di Wiliam Viali sulla panchina del Cosenza, subentrato a inizio novembre a Davide Dionigi, non ha fin qui portato i frutti sperati. Anzi, con il tecnico lombardo il rendimento dei calabresi è addirittura peggiorato, facendo scivolare la squadra all'ultimo posto in classifica.



Un andamento lento che, complice anche la pausa post-natalizia, sta inducendo i vertici societari a profonde riflessioni sul futuro dell'allenatore, la cui permanenza in rossoblù appare ora a forte rischio. Riflessioni che tuttavia non riguarderebbe il solo Viali. Secondo quanto scrive TifoCosenza.it, sotto analisi sarebbe finito anche il direttore sportivo Roberto Gemmi.



I prossimi giorni in casa cosentina potrebbero quindi essere decisivi per entrambi.