Il neo attaccante del Cosenza, Mauro Zarate, ha parlato a Sky Sport dopo essere atterrato in Italia: "Sono molto contento. Mando un abbraccio grande a tutti i tifosi del Cosenza. Sto bene, sono un po' stanco per il lungo viaggio ma sono felice. Mia mamma è nata qui vicino, era molto felice per me. L'Italia mi è mancata, avevo voglia di tornare e per fortuna sono qui. Voglio parlare dentro il campo, ho tanta voglia di giocare e voglio raggiungere l'obiettivo di questa squadra".