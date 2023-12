La Juve non si è tirata indietro, ma non compie passi in avanti: per Lazar Samardzic è previsto un posto a patto che l'Udinese possa accettare un prestito con diritto di riscatto. Troppo poco, per ora, per convincere i friulani a non aspettare l'estate per salutare il suo talentino. Diversi invece gli argomenti del Napoli, pronto a mettere sul piatto subito praticamente l'intera cifra incassata sul fronte Elmas.