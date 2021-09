L'ex allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato a Radio Toscana, affrontando temi legati alla Serie A e alla Fiorentina: "Italiano è un tecnico giovane che ha dato sempre una fisionomia ben precisa alle proprie squadre e quello non dipende dalle categorie o dalle piazze: se hai un’idea, un indirizzo, lo dai a prescindere dal livello della squadra che alleni". ALLENATORI TOP - "La Serie A con Sarri, Allegri, Spalletti e Mourinho riacquista un valore tecnico importante, dove le squadre hanno l’impronta chiara dell’allenatore. E in questo contesto è anche più semplice vedere quali allenatori giovani sono veramente di valore, perchè emergono in un ventaglio di allenatori affermatissimi. Quanto conta un allenatore per una squadra? Esattamente l’1% in meno di quanto conta la società. Più la società ha un’idea chiara, più l’allenatore può determinare il lavoro della squadra."