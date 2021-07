Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, parla in tv del mercato del Milan: "Negli ultimi due anni, è una delle società che ha fatto meglio sul mercato. Ha preso tanti giovani che poi hanno fatto bene e che hanno portato la squadra al secondo posto. Perdere Donnarumma non è facile, mentre credo che il Milan possa sostituire Calhanoglu più facilmente. Il problema grave sarebbe perdere Kessie, che è stato uno degli elementi trainanti dei rossoneri in questi anni. Sostituire uno come lui sarebbe un vero problema per il Milan".