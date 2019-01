Così Serse Cosmi ha parlato a Sky Sport del futuro di Nicolò Barella: "A mio modesto giudizio è il più bravo dei giovani che abbiamo, il più completo, ha caratteristiche adatte per adesso e per il futuro, è un giocatore completo, sa fare bene tante cose. È un grandissimo giocatore, di diverso ha l’anima del calciatore. Non rischia di bruciarsi, quelli che dimostrano una personalità così e un carattere così, difficilmente poi falliscono. Barella mi dà grande fiducia per quello che fa in campo ed esprime. Napoli in pole, al Milan piace e al Chelsea anche? Sicuramente allora andrà alla Juventus, ve lo dico io (ride, ndr)”.