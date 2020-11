Serse Cosmi, ex allenatore tra le altre del Perugia, parla a Sky Sport del momento in casa Inter: "Vedo l’Inter e mi faccio la mia idea, senza statistiche. In questo momento, pur avendo creato e tirato, pur avendo Lukaku e Lautaro quando decide di farlo, individualmente in fase difensiva ha incassato gol con la difesa schierata. Individualmente quei comportamenti non sono utilizzabili nella statistica, la lettura di una giocata la statistica non la fa. I risultati nascono anche da questo".