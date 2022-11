Luis Fernando Suarez, ct della Costa Rica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Germania:



"Sappiamo quanto sarà difficile, affrontiamo un avversario forte che vuole conquistare la qualificazione. Anche noi vogliamo passare il turno, speriamo in un risultato positivo per noi. Formazione? Ho ancora un allenamento a disposizione, forse ci saranno dei cambiamenti. Cercheremo di evitare la pressione alta dei tedeschi, dobbiamo essere lucidi con la palla".