Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a quotidiano.net di Lautaro Martinez e Paul Pogba: "Lautaro Martinez lo terrei, mi piace molto. Se vale quei soldi, vuol dire che potenzialmente può diventare un campione assoluto. Che fai lo vendi e poi chi prendi? Tre giocatori buoni. No, l’Inter deve tenerli i migliori se vuole vincere. Paul Pogba? Penso sia un ottimo giocatore, ma non uno che sposta le montagne. Fece un ultimo anno sensazionale a Torino. Ma sa quanti giocatori ho visto fare una grande annata? Lui ha troppi alti e bassi, i fuoriclassi non li hanno. José Mourinho non è uno sciocco: se non lo amava, un motivo c’era”.