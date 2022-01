Dagli studi di Sky Alessandro Costacurta ha detto la sua sul caso Dybala: "Io ho fatto il calciatore per tanti anni, ci sono modalità diverse per stimolare i giocatori. Arrivabene non è lì da tanto, ma in realtà credo abbia studiato la situazione, abbia scoperto un nervo e possa averlo stimolato. Credo che Arrivabene non abbia detto niente di sbagliato e mi è piaciuta la reazione di Dybala, lo ammetto: mi è piaciuto in campo, mi è piaciuto fuori. Queste sono le dialettiche che servono per poter migliorare la squadra, in tutti i sensi".