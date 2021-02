Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport del derby di domenica con l'Inter: "La fortuna dell’Inter è di poter scegliere di settimana in settimana. Giocare di giovedì a Belgrado per il Milan influenzerà tanto la partita di domenica pomeriggio. È chiaro a tutti quanto può pesare. I risultati dell’ultimo weekend spingono a una forza vitale che ti porti dietro per settimane, come quella che ha fatto l’Inter contro la Lazio. Per il Milan la sconfitta con lo Spezia è stata devastante, una brutta sconfitta".